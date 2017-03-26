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Существует ли связь между обстрелом "минобороны ДНР", пожаром на Казанском пороховом заводе и борьбой чеченцев против российских оккупантов
Все эти три события связал вместе журналист Юрий Бутусов. Вот что он пишет на своей странице в facebook.
"24 марта стал днем неприятностей для ВС РФ.
В Донецке из гранатомета либо из огнемета "Шмель" неизвестные дерзко обстреляли штаб 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск на Донбассе - об этом сообщили известные российские террористы Игорь Гиркин и Максим Тхоржевский. Согласно представленному Тхоржевским фото и данным Гиркина, украинские диверсанты добились попадания по 5-му этажу штаба корпуса, где размещен узел связи, что привело к возгоранию внутри как минимум одного из помещений. Почерк диверсии такой же как и при ликвидации террориста "Гиви". Несмотря на все принятые российскими спецслужбами меры по поиску украинских диверсантов, также как и в случае с ликвидацией "Гиви", обнаружить их не удалось. Любопытно, что российское командование предприняло попытку скрыть свою неспособность поймать диверсантов, и длительное время опровергало факт нападения на штаб. Представитель штаба ВС РФ Эдуард Басурин поначалу не комментировал событие, потом опроверг нападение, затем был вынужден его признать. Но заявил, что обстреляли не штаб, а соседнее здание.
Также 24 марта, по сообщению террориста Ходаковского, украинские беспилотники трижды сбрасывали боеприпасы не установленного типа на позиции противника в районе Ясиноватой.
В то же время, в ночь с 23 на 24 марта у села Наур в Чечне было совершено нападение на караул 140-го артиллерийского полка 46-й бригады Национальной гвардии РФ. По данным российских СМИ, в частности, "Новой газеты", группа молодых людей, борцов за независимость Ичкерии, которые, судя по фотографиям и личным данным, не имели серьезной подготовки и экипировки, напали на караул с целью завладения оружием. В результате завязался бой - погибли все шестеро нападавших, однако им удалось уничтожить шесть российских "контрактников", еще трое российских росгвардейца получили ранения. Согласно данным "Новой газеты", нападавшие не имели огнестрельного оружия - их захватили и расстреляли на месте, а обстоятельства боя сфальсифицированы. На видео российских СМИ с места боя, рядом с телами погибших чеченцев лежат всего два автомата и по одному рожку к ним.
Можно только поразиться в каких условиях, почти без оружия, чеченские патриоты сражаются с российскими оккупантами, и наносят им тяжелые потери.
Также 24 марта в Казани загорелся пороховой завод, производящий пороха для боеприпасов, выгорело более 400 метров площади цеха готовой продукции завода. Несмотря на мгновенно прибывшую помощь, при тушении сильного пламени сгорел один начальник караула пожарной части. Российские власти заявляют, что пожары на Казанском пороховом заводе происходят нередко, и никакой диверсии быть не может".
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, война, Казань, пожар, убийство, завод, Чечня, обстрел
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