В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег

26.03.2017 22:37

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять не очень холодная воздушная масса с осадками лишь на северо-востоке, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране в понедельник без существенных осадков, лишь днём на востоке страны дождь, на севере Левобережья небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме южной части и Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза; днём на Левобережье 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днём около нуля.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днём была 19,6 в 1992г., самая низкая ночью -11,5 в 1899г.

На 28 марта синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь в восточных областях небольшой дождь, на севере Левобережья – дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-6° тепла, на Левобережье от 3° тепла до 3° мороза; днём в восточных и Сумской областях 5-11° тепла, на остальной территории 8-14°, в большинстве западных, Одесской, Николаевской и местами Винницкой, Кировоградской областях 15-20°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём около 10°.