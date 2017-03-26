- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор20:29
- Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)20:14
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции.
Хранилище было обустроено одним из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» в брошенном доме в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Оперативники СБ Украины изъяли из схрона гранатометний выстрел ОГ-7В российского производства 2014 года выпуска и пороховой заряд к нему, сообщает пресс-центр СБУ.
В тайнике также хранились двадцать шесть танковых выстрелов ОФ26 калибром 125 мм, почти сто тридцать гранатометных выстрелов, из которых 59 до гранатомета СПГ-9 «Копье», девяносто восемь гранат РГД и ОГ-9.
Изъятые боеприпасы российского производства добавленные доказательств участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, СБУ, тайник
- В Донецкой области осужден оружейный контрабандист
- Служба безопасности "ПриватБанка" ищет "крысу" в своих рядах?
- В Донецкой области обнаружены тайники с оружием (ФОТО)
- СБУ нашла в Донецкой области тайник с противопехотными и противотанковыми минами
- На украинской территории Донбасса СБУ обнаружила тайники с оружием и боеприпасами
- В Донецкой области обнаружили очередные тайники с оружием
- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор20:29
- Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)20:14
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- На фронте 46 обстрелов: боевики вели огонь из запрещенного вооружения, прифронтовую Авдеевку накрыли "Градами"19:00
- Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"18:46
- Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)18:33
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"18:12
- В ближайшие сутки в Украине возможны дожди и мокрый снег22:37
- В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)22:01
- Центр безкоштовної юридичної допомоги учасникам АТО відкрили у Києві21:45
- Названы точки на карте мира, где Россия может организовать новые военные очаги21:24
- Массовые протесты в России опасны для Украины новым витком обострения на фронте - эксперт20:54
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор20:29
- Появилось видео с места падения МИ-2 в районе Краматорска (ВИДЕО)20:14
- В оккупированной Макеевке презентовали "семейный" глянец (ФОТО)19:58
- Нацгвардия - сила, мощь, уверенность в победе (ВИДЕО)19:49
- Пять человек погибли в результате падения военного вертолета в районе Краматорска (ФОТО)19:17
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії