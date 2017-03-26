В Донецкой области нашли тайник с российским оружием (ФОТО)

26.03.2017 22:01

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции.

Хранилище было обустроено одним из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» в брошенном доме в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Оперативники СБ Украины изъяли из схрона гранатометний выстрел ОГ-7В российского производства 2014 года выпуска и пороховой заряд к нему, сообщает пресс-центр СБУ.

В тайнике также хранились двадцать шесть танковых выстрелов ОФ26 калибром 125 мм, почти сто тридцать гранатометных выстрелов, из которых 59 до гранатомета СПГ-9 «Копье», девяносто восемь гранат РГД и ОГ-9.

Изъятые боеприпасы российского производства добавленные доказательств участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины.