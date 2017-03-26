В оккупированном Донецке появились флаги НАТО и "Правого сектора" (ФОТО)

26.03.2017 12:27

Боевики сфотографировали 4 флага, которые установлены на краю взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. Об этом на своей странице в социальной сети написал экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский.

Он опубликовал фото флагов, среди которых не только знамена НАТО и "Правого сектора", но также флаги США и Ичкерии. По данным Ходаковского, они установлены в западной части полосы.

До позиций ВСУ — всего 50 м. Боевики сняли знамена с расстояния 800 м.

"Это западная часть взлетной полосы аэропорта. Дистанция от объектива до объекта съемки — около восьмиста метров, дистанция от позиций противника — около пятидесяти. Это четыре флага: НАТО, правого сектора, США и Ичкерии. Государственного флага Украины нет", — пишет Ходаковский.

Источник: donpress.com.