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В районе Краматорска разбился военный вертолет

26.03.2017 17:40
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В районе Краматорска разбился военный вертолет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает times.dn.ua.

"Сегодня, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач", - говорится в сообщении. 

Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба Антитеррористической операции. 

В сообщении не уточняется число жертв. 

По факту падения вертолета назначено расследование. 


Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, Краматорск, вертолет, крушение
 
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