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"Власти ДНР" хотят договориться о сырье для "отжатых" металлургических комбинатов в России

26.03.2017 15:50
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"Власти ДНР" хотят договориться о сырье для "отжатых" металлургических комбинатов в России

"Власти ДНР" начали переговоры с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами РФ о поставках сырья на металлургические предприятия "республики". Об этом говорится в отчете "Минпрома ДНР" о проделанной работе по нормализации ситуации на предприятиях-нерезидентах, сообщают сепаратистские СМИ.

«Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, такими как Лебединский, АО «Карельский окатыш», Михайловский, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями Кузбасса», — говорится в отчете.


В "Минпроме ДНР" также  сообщили, что металлургические предприятия, расположенные на территории "ДНР", «законсервировали основные производственные мощности из-за отсутствия поставок основного сырья» (в качестве сырьевой базы ранее использовались ГОКи, расположенные в центральных регионах Украины – прим.).

В этой связи отмечается, что оперативная переориентация на новые рынки, прежде всего рынок Российской Федерации, – это единственно правильное решение. 

«Российская Федерация на 100 процентов может обеспечить их (металлургические заводы ДНР – прим.) необходимым сырьем и полностью заменить украинское», — добавили в ведомстве. 


В свою очередь, среди рынков сбыта готовой продукции металлургии рассматривается рынок России, в перспективе «рынки стран Таможенного союза ЕАЭС, СНГ». 

Как на это смотрят в "братской" России пока неизвестно.


Фото: dnr-news.com

Теги: Россия, Донбасс, металлургия, переговоры, предприятие, сырье, ДНР
 
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