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"Власти ДНР" хотят договориться о сырье для "отжатых" металлургических комбинатов в России
"Власти ДНР" начали переговоры с крупнейшими горно-обогатительными комбинатами РФ о поставках сырья на металлургические предприятия "республики". Об этом говорится в отчете "Минпрома ДНР" о проделанной работе по нормализации ситуации на предприятиях-нерезидентах, сообщают сепаратистские СМИ.
«Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, такими как Лебединский, АО «Карельский окатыш», Михайловский, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями Кузбасса», — говорится в отчете.
В "Минпроме ДНР" также сообщили, что металлургические предприятия, расположенные на территории "ДНР", «законсервировали основные производственные мощности из-за отсутствия поставок основного сырья» (в качестве сырьевой базы ранее использовались ГОКи, расположенные в центральных регионах Украины – прим.).
В этой связи отмечается, что оперативная переориентация на новые рынки, прежде всего рынок Российской Федерации, – это единственно правильное решение.
«Российская Федерация на 100 процентов может обеспечить их (металлургические заводы ДНР – прим.) необходимым сырьем и полностью заменить украинское», — добавили в ведомстве.
В свою очередь, среди рынков сбыта готовой продукции металлургии рассматривается рынок России, в перспективе «рынки стран Таможенного союза ЕАЭС, СНГ».
Как на это смотрят в "братской" России пока неизвестно.
Фото: dnr-news.com
Теги: Россия, Донбасс, металлургия, переговоры, предприятие, сырье, ДНР
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