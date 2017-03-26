"Власти ДНР" намерены запустить Енакиевский металлургический завод, но нужны миллионы рублей

26.03.2017 12:57

Возобновление деятельности Енакиевского металлургического завода, отжатого боевиками «ДНР», и его макеевского филиала «потребует порядка 584 миллионов рублей затрат ежесуточно», сообщают сепаратистские СМИ.

В «отчете» так называемого «минпрома» «ДНР» о «проделанной работе по нормализации ситуации на предприятиях-нерезидентах» говорится: «Для возобновления деятельности ЧАО „Енакиевский металлургический завод“ и его макеевского филиала потребуется порядка 584 миллионов рублей в сутки».

Ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко заявлял, что ЕМЗ якобы «может возобновить работу без участия украинской стороны», далее ЕМЗ «после введения внешнего управления» начал «процедуру регистрации» в «правовом поле» «ДНР», то есть перешел под «управление» оккупантов.