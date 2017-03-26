Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Власти ДНР" намерены запустить Енакиевский металлургический завод, но нужны миллионы рублей

26.03.2017 12:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Власти ДНР" намерены запустить Енакиевский металлургический завод, но нужны миллионы рублей

Возобновление деятельности Енакиевского металлургического завода, отжатого боевиками «ДНР», и его макеевского филиала «потребует порядка 584 миллионов рублей затрат ежесуточно», сообщают сепаратистские СМИ.

В «отчете» так называемого «минпрома» «ДНР» о «проделанной работе по нормализации ситуации на предприятиях-нерезидентах» говорится: «Для возобновления деятельности ЧАО „Енакиевский металлургический завод“ и его макеевского филиала потребуется порядка 584 миллионов рублей в сутки».

Ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко заявлял, что ЕМЗ якобы «может возобновить работу без участия украинской стороны», далее ЕМЗ «после введения внешнего управления» начал «процедуру регистрации» в «правовом поле» «ДНР», то есть перешел под «управление» оккупантов.


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, Енакиево, завод, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх