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"Власти ДНР" ужесточили комендантский час
26.03.2017 09:36
На оккупированной части Донетчины "власти" заявили об "усилении режима комендантского часа", передают сепаратистские СМИ.
При этом не уточняется, в чём именно состоит это "усиление". На данный момент известно, что время комендантского часа (с 23:00 до 5:00) не менялось. Отмечается лишь, что "в это время запрещено движение общественного и личного транспорта, уличное передвижение граждан, равно как и появление в других общественных местах".
Возможно, "усиление режима" связано с обстрелом "оборонного ведомства" "республики" прямо в центре Донецка.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, комендантский час, усилитель вкуса, режим, ДНР
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