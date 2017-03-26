Выполнение заданий «квеста» чуть не стоили школьнице из Бахмута жизни

26.03.2017 13:24

В Бахмуте Донецкой области 13-летняя девочка пыталась спрыгнуть с крыши, выполняя задание "группы смерти". Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

В полиции рассказали, что школьница 2003 года рождения уже находилась под вниманием полицейских. Месяц назад, выяснив, что девочка является активной участницей "группы смерти" и уже приступила к выполнению первых заданий "квеста", сотрудники полиции совместно с ее матерью и преподавателями уберегли девушку от трагедии, убедив оставить все возможные контакты с опасной игрой.

Полицейские провели ряд мероприятий в учебном заведении, где учится девочка, и предупредили учеников о признаках, которые могут свидетельствовать, что их друзья - в опасности.

"Сегодня девочка вместе со своей подругой решила погулять по городу и пошла в район реки, где находятся недострои. Она, не объясняя ничего своей подруге, сама залезла на крышу двухэтажного здания и, встав на краю, решила прыгнуть и тем самым покончить с собой", - сообщили в полиции.

Девочка на просьбы подруги не реагировали. Ее на крыше увидела компания случайных прохожих. Ее уговаривали слезть с крыши, двое парней даже залезли на крышу, но, поняв, что сами ситуацию решить не могут, позвонили в полицию.