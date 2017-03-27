Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку

27.03.2017 11:50

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 27 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 30/120;

«Марьинка» — 200/110;

«Новотроицкое» — 15/0;

«Гнутово» — 180/40.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 35,1 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств: