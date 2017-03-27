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Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку
27.03.2017 11:50
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 27 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 30/120;
- «Марьинка» — 200/110;
- «Новотроицкое» — 15/0;
- «Гнутово» — 180/40.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 35,1 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
- «Майорск» — 9395 человек и 955 транспортных средств;
- «Марьинка» — 9250 человек и 1350 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 5970 человек и 1150 транспортных средств;
- «Гнутово» — 5035 человек и 1120 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 5490 человек.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ
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