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Архив - Донецкая область

Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку

27.03.2017 11:50
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Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня утром, 27 марта, на своем официальном сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 30/120;
  • «Марьинка» — 200/110;
  • «Новотроицкое» — 15/0;
  • «Гнутово» — 180/40.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 35,1 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • «Майорск» — 9395 человек и 955 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 9250 человек и 1350 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 5970 человек и 1150 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 5035 человек и 1120 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 5490 человек.


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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