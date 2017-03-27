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Как работали саперы в Балаклее – видео
Саперы в Балаклее полностью завершили зачистку военного городка и административной территории 65 арсенала
Как передает Politeka, об этом сообщил заместитель начальника Центра разминирования Вооруженных Сил Украины подполковник Игорь Маматов.
По его словам, сейчас саперы работают по периметру. Он также добавил, что ситуация на 65 арсенале в Балаклее считается контролируемой, пока зафиксировали только один разрыв.
Над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации работают одиннадцать групп разминирования и десять единиц специальной техники. Уже обнаружили более 700 взрывоопасных предметов — это без учета обломков и элементов боеприпасов.
Маматов также добавил, что к концу недели количество личного состава, привлеченного к зачистке территории, составит 120 военных саперов.
В министерстве обороны отмечают, что почти все военнослужащие инженерных войск, которые сейчас выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Балаклее, имеют профессиональный опыт – они участвовали в миротворческих операциях и привлекались к разминированию в районе проведения АТО.
Теги: Донбасс, Балаклея, разминирование, саперы
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