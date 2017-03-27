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Крушение Ми-2: жуткое видео с места трагедии
27.03.2017 07:56
В сети опубликовано видео с места крушения военного Ми-2 на Донбассе в воскресенье, 26 марта
Авиакатастрофа произошла между Славянском и Бахмутом, в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области, напоминает Politeka.
В результате трагедии, погибли трое военных из экипажа вертолета и еще два пассажира.
Предварительной причиной крушения военного воздушного борта Министерства обороны Украины называют столкновение с линией электропередач.
Напомним, ранее сегодня были опубликованы фото с места падения вертолета Ми-2 в районе Краматорска.
По факту падения вертолета назначено расследование.
Теги: Донбасс, трагедия, вертолет, крушение
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