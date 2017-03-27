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Переселенцы с оккупированных территорий могут голосовать по месту жительства, - ОПОРА
Внутренне перемещенные лица смогут изменить свой избирательный адрес при наличии заявления и справки переселенца и проголосовать на выборах по месту жительства, а не регистрации.
Об этом сказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.
"Избиратель, который фактически живет не по месту регистрации, сможет подать обращение относительно нового избирательного адреса и предоставить к этому дополнительные документы. Для внутренне перемещенных лиц это справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, для других категорий граждан предусмотрены разные категории документов, начиная от договора аренды на жилье, по адресу которого избиратель просит определить его новое место постоянного голосования, право собственности на определенный вид жилья или другие основания для подтверждения аргументированности изменения избирательного адреса", - сказал Клюжев.
В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины Мустафа Найем отметил, что, по данным ООН, численность людей, которые переехали на подконтрольную украинской власти территорию, вследствие военного конфликта на Востоке, составляет более 2 млн. В то же время людей, которые сознательно вышли на референдум на Донтчине и Луганщине, - около 400 тыс. Найем подчеркнул, что, отталкивая переселенцев, не давая им возможности проголосовать, фактически украинская власть делает пропасть в процессе интеграции.
Напомним, 12 августа 2015 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О местных выборах" (относительно обеспечения права голоса внутренне перемещенным лицам)". Инициаторы законопроекта предлагали обеспечить переселенцам право голоса на местных выборах в той громаде, где они зарегистрированы как вынужденно перемещенные лица, подтверждением чего будет служить адрес в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
Ранее группа ИС сообщала, что по данным ООН, 22% переселенцев возвращаются в оккупацию из-за дороговизны аренды жилья.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, голосование, оккупация, переселенцы
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