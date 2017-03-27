Противник ведет пулеметно-гранатометные обстрелы вдоль Бахмутской трассы, - ИС

27.03.2017 19:38

По оперативным данным группы ИС, активные обстрелы из пехотного вооружения со стороны оккупантов зафиксированы в районе Новозвановки и севернее Первомайки.

Также противник ведет огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ на запад от Новоалександровки и в районе Новозвановки. Пулемётно-гранатомётные обстрелы передовых позиций сил АТО вдоль Бахмутской трассы (район Крымского). 82-мм минометы - по позициям ВСУ севернее (район Новотошковки и бп№29); стрелковое оружие - юго-восточнее Трехизбенки и в Жёлтом. Район Станицы Луганской – ВОГ-и и пулемёты.

Ранее группа ИС сообщала, что в приморье враг нападает на наши позиции мелкими группами при поддержке ББМ.

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