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Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции и мирные населенные пункты в зоне АТО, применяя тяжелое вооружение.
Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Андрей Лысенко.
«Луганское направление. По-прежнему львиная доля вражеских обстрелов приходится на Попаснянский район. В частности, в Троицком противник применял минометы и пушки калибра 152 мм. Огонь велся с восточного направления.
Также беспокойно вчера было в Крымском. Оккупанты провели 4 минометных обстрела, выпустив при этом более 20 мин. Также боевики применяли бронетехнику. Кроме этого, оккупанты нарушили режим тишины в Станице Луганской.
В целом за прошедшие сутки на Луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.
Донецкое направление. Активные боевые действия ведутся по всему фронту. И днем, и ночью боевики применяют тяжелое вооружение – минометы и танки.
На Светлодарск дуге боевики активизировались во второй половине дня. Кроме минометов и орудий, противник неоднократно использовал БМП. Один из обстрелов продолжался непрерывно в течение 4 часов.
Аналогичная обстановка – под Горловкой. Боевики открывали огонь в Зайцево и Верхнеторецком.
Очень неспокойно под Авдеевкой. Боевые действия на этих рубежах продолжались с перерывами более 10 часов. В сторону наших позиций выпущено более 200 мин. Во второй половине дня обстрел украинских позиций продолжался практически непрерывно. В отличие от прошлых дней, боевики обстреливали город и прилегающие районы со всех возможных направлений – южного, юго-восточного и восточного.
Около 11:00 утра боевики обстреляли жилые кварталы города из «Града»
Повреждено 18 домов.
Несколько минометных и танковых обстрелов со стороны противника произошло на фланговых позициях – это Каменка и «Шахта Бутовка». Это также произошло во второй половине дня.
В Песках и Опытном также неспокойно: боевики совершили несколько обстрелов прямо с территории разрушенного аэропорта.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов.
Мариупольское направление. В целом обстановка остается неизменной. Основные боевые действия продолжаются на юге Донецкой области.
Вчера оккупанты около 20 раз применяли тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе – минометы, танки, 152-м пушки. Украинские войска активно ведут ответный огонь. Мощные обстрелы произошли в Гнутово и Водяном.
Также эпизодические вражеские обстрелы произошли в других районах, в частности Красногоровке, Новотроицком, Новогригорьевке.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела.
За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 8 – получили ранения», - говорится в сообщении.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО, боевики
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