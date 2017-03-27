Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО

27.03.2017 15:02

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции и мирные населенные пункты в зоне АТО, применяя тяжелое вооружение.

Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Андрей Лысенко.

«Луганское направление. По-прежнему львиная доля вражеских обстрелов приходится на Попаснянский район. В частности, в Троицком противник применял минометы и пушки калибра 152 мм. Огонь велся с восточного направления.

Также беспокойно вчера было в Крымском. Оккупанты провели 4 минометных обстрела, выпустив при этом более 20 мин. Также боевики применяли бронетехнику. Кроме этого, оккупанты нарушили режим тишины в Станице Луганской.

В целом за прошедшие сутки на Луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление. Активные боевые действия ведутся по всему фронту. И днем, и ночью боевики применяют тяжелое вооружение – минометы и танки.

На Светлодарск дуге боевики активизировались во второй половине дня. Кроме минометов и орудий, противник неоднократно использовал БМП. Один из обстрелов продолжался непрерывно в течение 4 часов.

Аналогичная обстановка – под Горловкой. Боевики открывали огонь в Зайцево и Верхнеторецком.

Очень неспокойно под Авдеевкой. Боевые действия на этих рубежах продолжались с перерывами более 10 часов. В сторону наших позиций выпущено более 200 мин. Во второй половине дня обстрел украинских позиций продолжался практически непрерывно. В отличие от прошлых дней, боевики обстреливали город и прилегающие районы со всех возможных направлений – южного, юго-восточного и восточного.

Около 11:00 утра боевики обстреляли жилые кварталы города из «Града»

Повреждено 18 домов.

Несколько минометных и танковых обстрелов со стороны противника произошло на фланговых позициях – это Каменка и «Шахта Бутовка». Это также произошло во второй половине дня.

В Песках и Опытном также неспокойно: боевики совершили несколько обстрелов прямо с территории разрушенного аэропорта.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов.

Мариупольское направление. В целом обстановка остается неизменной. Основные боевые действия продолжаются на юге Донецкой области.

Вчера оккупанты около 20 раз применяли тяжелое вооружение, размещенное в прифронтовой полосе – минометы, танки, 152-м пушки. Украинские войска активно ведут ответный огонь. Мощные обстрелы произошли в Гнутово и Водяном.

Также эпизодические вражеские обстрелы произошли в других районах, в частности Красногоровке, Новотроицком, Новогригорьевке.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела.

За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 8 – получили ранения», - говорится в сообщении.

Источник: http://sprotyv.info