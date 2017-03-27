В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство

27.03.2017 12:45

Боевики «ДНР» пытаются принять меры, чтобы преодолеть участившиеся случаи мародерства и нарушения «воинской» дисциплины

Об этом пишет Politeka со ссылкой на информацию председателя группы «Информационное сопротивление», нардепа Дмитрия Тымчука.

«Командование «1-го АК ДНР» усиленно пытается взять под контроль ситуацию в своей прифронтовой полосе. «Военным комендатурам» в прифронтовой полосе «ДНР» предписывается «усилить контроль» за действиями «военнослужащих» в прилегающей к фронту 10-км зоне в связи с «участившимися случаями нарушения воинской дисциплины», — сообщил он.

Кроме того, террористическое руководство «1-го АК ДНР» подняло вопрос реагирования на резко участившиеся в последнее время случаи мародерства и грабежей со стороны боевиков. «Очевидно, в качестве своеобразной «компенсации» гражданам в прифронтовой полосе в распоряжении говорится о проведении разминирования в ряде населенных пунктов и «оказании помощи местному населению», — отмечает Тымчук.