«Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус

28.03.2017 08:10

Существует две ключевые причины, по которым уголь предприятий компании ДТЭК, оставшихся на НКТ* и «национализированных» со стороны «Л/ДНР», невозможно продать. Первая – отсутствие рынка сбыта. Вторая – нелегальный статус этой продукции. Об этом в интервью агентству «Интерфакс – Украина» сообщил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Если говорить о рынках сбыта, то на неподконтрольных территориях антрацит добывали 3 угольных объединения ДТЭК – «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса». Эти предприятия в 2017 году должны были добыть 12,8 млн тонн угля. С учетом того, что потребление внутри зоны АТО составляет порядка 2,2 млн тонн на Старобешевской ТЭС «Донбассэнерго», то остается около 10 млн тонн угля без рынка сбыта.

«Теперь смотрим на Российскую Федерацию. Там объем производства товарной продукции где-то в районе 12 млн тонн антрацита, из которого внутреннее потребление составляет около 3,5 млн тонн. Из 3,5 млн тонн 85% потребления приходится на Новочеркасскую ГРЭС, которая находится в Ростовской области и принадлежит "Газпрому". Она – ключевой, если не единственный покупатель угля ростовских шахт. Получается, что Украина остается незаменимым рынком сбыта для антрацита, который добываются на неподконтрольной территории», – пояснил Тимченко.

«Неспециалисты в угольном бизнесе могут предположить, что если Украина этот теперь уже нелегальный уголь брать не будет, а России он не нужен, то существует «экспортное направление». Но качество этого угля не соответствует требованиям внешних рынков. Средний уровень содержания серы в украинском антраците – 1,7%, а в угле марки "Т" – 2,6%. Необходимая для экспорта норма – 0,9% и ниже. Простым языком – экспорт для этих углей закрыт», – констатировал глава ДТЭК.

Вторая причина – «токсичный» юридический статус этого угля. «Мы уже зарегистрировали уголовное производство по нашим предприятиям. Подано заявление в полицию, и возбуждено 11 уголовных дел. Будут наложены аресты на все движимое и недвижимое имущество по списку, который мы передали. Это означает, что производство и вывоз любой продукции является уголовным преступлением. И у нас появились все юридические основания для того, чтобы при обнаружении факта потребления этой продукции предъявлять претензии», – констатировал он.

Первый шаг руководства ДТЭК – отправили предупреждение «Донбассэнерго», чья Старобешевская ТЭС работает на НКТ. «Когда на шахту "Комсомолец Донбасса" пришли "деятели" из самопровозглашенных республик, первое, что они сказали: мы будем брать 5 тыс. тонн угля в сутки для этой станции. И в день нашего публичного обращения – 21 марта – "Донбассэнерго" объявило о потере контроля над Старобешевской ТЭС», – подчеркнул Тимченко.

Он дополнил, что аналогичный набор действий компания предпринимает в адрес Новочеркасской ГРЭС, которая является вторым объектом потенциальных поставок угля. «Станция принадлежит "Газпрому", чьи ценные бумаги торгуются более чем на 10 биржах. ГРЭС в ближайшее время получит аналогичное письмо-уведомление. Мы также планируем направить письма-предупреждения на все биржи», – сообщил гендиректор.

Он уточнил, что всего есть список из 32 компаний, которые потенциально могут покупать этот уголь. «Каждой из них мы направим подобное письмо. Сегодня в компании создан отдельный "штаб", в котором первую скрипку играют юристы. Мы предупреждали с самого начала, что всеми доступными юридическими способами мы будем защищать нашу собственность и нашу продукцию. Аналогичную юридическую позицию занимает "Метинвест", с которым мы координируем свои действия. Фактически, как я сказал, какое-либо взаимодействие с "национализированными" предприятиями может квалифицироваться, как соучастие в преступлении», – резюмировал Тимченко.

Как ранее сообщалось, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории «республик», ввели «внешнее управление». 28 февраля вооруженные представители «ДНР» заблокировали работу Гуманитарного штаба Рината Ахметова, захватили стадион «Донбасс Арена», 1 марта – главный офис «Укртелекома» в Донецке и иные предприятия. По состоянию на 2 марта в «ДНР» было «национализировано» 43 крупных предприятия, в список вошли мобильные операторы, банки, спортивные базы, гостиницы, предприятия тяжелой промышленности (угольной, металлургической, химической, машиностроительной и пр.).

Источник Донецкие новости.