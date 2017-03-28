На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта

28.03.2017 16:00

Российские наемники и местные террористы стали чаще дезертировать и совершать другие преступления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовало информацию о росте числа дезертиров в "ЛДНР".

"Несмотря на внедрение российским оккупационным командованием жестких мер по предотвращению правонарушений в соединениях и частях 1-го (Донецк) и -го2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ продолжаются случаи дезертирства и других преступлений", - установили в ГУР.

По данным Минобороны, в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК сбежали фельдшер медицинского подразделения полка и командир минометной батареи полка (офицер ВС РФ), чтобы выехать в Россию.

Источник dialog.ua