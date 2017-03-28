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Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
Директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной военно-гражданской администрации Элеонора Полищук сообщила, что с января в Украине вступил в силу еще один этап верификации внутренне перемещенных лиц (ВПО), которые получают от государства социальную помощь.
Теперь проверки идут по факту пересечения линии разграничения и нахождения переселенца на неподконтрольной украинской власти территории более 59 дней, передает Depo.Донбасс со ссылкой на ЛОТ.
"На сегодня в законе четко прописано, что человек может отсутствовать на подконтрольной территории 59 дней. На 60-й день возникают вопросы, и мы обязаны приостановить социальную выплату до выяснения обстоятельств. Если есть какие-то уважительные причины, например болезнь, - это подтверждается справкой. Тогда мы продлеваем этот срок до 90 дней. Более, мы уже понимаем, что с человеком что-то произошло, и прекращаем все социальные выплаты", - констатировала Полищук.
Она отметила, что сегодня в управление соцзащиты поступили данные из служб, которые фиксируют пересечение переселенцем линии разграничения через КПВВ, о тех граждан, которые отсутствуют на подконтрольной территории более 60 дней.
"В связи с этим мы снова проверяем переселенцев - в соответствии с порядком проверки, мы выходим на адрес и проверяем проживание человека. Документы о проверке передаются на комиссии, которые работают при каждом исполкоме горсовета и райгосадминистрации, где специалисты разных направлений принимают окончательное решение - продолжать или нет социальную выплату", - продолжила чиновник.
Полищук подчеркнула, что такие проверки касаются, в том числе, и переселенцев-пенсионеров.
В службах понимают, что люди преклонного возраста приезжают на подконтрольную территорию, в основном, за получением пенсий, при этом здесь не проживают. "Мы предупреждали людей, что нужно четко понимать действующее законодательство, человек может быть отсутствующим на территории Украины 59 дней", - резюмировала чиновник.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, пенсии
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