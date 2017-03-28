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Архив - Донецкая область

Переселенцы теперь смогут голосовать

28.03.2017 08:36
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Переселенцы теперь смогут голосовать

Переселенцы смогут голосовать на местных и всеукраинских выборах.
Об этом на международной конференции «Обеспечение избирательных прав ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине» рассказал аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, - передает Укринформ, сообщает 0629.
Для того, чтобы получить право голова на выборах, переселенцам необходимо предоставить заявление и справку переселенца.
"Избиратель, который фактически живет не по месту регистрации, сможет подать обращение относительно нового избирательного адреса и предоставить к этому дополнительные документы», - рассказал Александр Клюжев.
Изменить избирательный адрес смогут также украинцы, которые не проживают по зарегистрированному месту жительства. Им необходимо предоставить договор аренды на жилье, по адресу которого избиратель просит определить его новое место постоянного голосования.
«Для других категорий граждан предусмотрены разные категории документов. Например, право собственности на определенный вид жилья или другие основания для подтверждения аргументированности изменения избирательного адреса", - сказал аналитик.
Напомним, по последним данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано почти 1 млн. 623 тыс. переселенцев (по данным ООН, численность людей, которые переехали на подконтрольную украинской власти территорию, вследствие военного конфликта на Востоке, составляет более 2 млн.). Это почти 4% украинских избирателей, которые остаются без права голос



Теги: Донбасс, избиратели, переселенцы
 
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