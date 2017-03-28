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Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"
28.03.2017 12:00
Источник в одной из спецслужб Украины сообщает, что сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Остров".
"Цель визита неизвестна. Одна из предположительных версий – возможная смена руководства "ЛНР", - отмечает издание.
Напомним, ранее Песков заявил, что РФ заинтересована в единой Украине в международно признанных границах.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, руководство, ДНР, ЛНР, Песков
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