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В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
28.03.2017 18:46
В горбольницу оккупированного Донецка доставили трех местных жителей. Двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы.
Об этом сообщает редакционный источник tribun.com.ua
Пьяная компания решила разобрать прямо во дворе дома ранее найденный заряд РПГ.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, пострадавшие
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