В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие

28.03.2017 18:46

В горбольницу оккупированного Донецка доставили трех местных жителей. Двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы.

Об этом сообщает редакционный источник tribun.com.ua

Пьяная компания решила разобрать прямо во дворе дома ранее найденный заряд РПГ.