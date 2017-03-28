В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов

28.03.2017 19:51

Вы когда-то могли себе представить, что за 5 тыс. долларов сможете купить благоустроенный дом с удобствами в Мариуполе? Раньше это было нереально. Война изменила все. Теперь за эти деньги можно купить дом, правда район будет не самым спокойным.

Сегодня мы решили узнать, насколько сильно повлияли обстрелы на цены в самых горячих точках Мариуполя – Сартане, Талаковке, Виноградном и микрорайоне «Восточный».

Цветущая Сартана

Поселок Сартана всегда считался одним из самых зажиточных уголков Мариуполя. С тех пор, как житель Сартаны и экс-голова поселка Степан Махсма стал секретарем городского совета, этот поселок обрел вторую жизнь. Здесь ремонтируют дороги, реконструируют дворец культуры, круглосуточно дежурит полиция. А какие здесь дружные соседи… Все хорошо, вот только здесь очень слышны залпы тяжелых орудий, несколько раз поселок обстреливали. Были разрушены дома, погибали люди…

Наверное, этот факт повлиял на цену недвижимости. Дом в Сартане можно купить даже за 5 тыс. долларов. И это будет не маленький домик, а дом, площадью 85,3 кв.м. Дом распложен практически в центре поселка.

За 5,5 тыс. долларов в Сартане можно купить благоустроенный дом с фруктовым садом.

Самый дорогой дом, который сейчас выставлен на продажу в поселке, стоит 22 тыс. долларов

«Большой ухоженный двор, выложенный плиткой, гараж во дворе, летняя кухня, беседка. Есть хоз. постройки», - пишет автор. Данный дом продавец готов обменять на двухкомнатную квартиру в Мариуполе с доплатой.

Раненая Талаковка

За время АТО поселок Талаковка был обстрелян большое количество раз. Особенно страдали окраины села. Тем не менее цены на жилье здесь ничуть не ниже, чем в Сартане.

Самый дешевый дом в Талаковске стоит 5 тыс. долларов. В нем 2 комнаты. Правда, удобства – на улице.

За 8 тыс. долларов в поселке продается благоустроенный дом с удобствами.

26 тыс. долларов стоит дом с хорошим ремонтом, площадью 120 кв. м.

«Состояние хорошее. Подвесные и натяжные потолки, теплый пол в кухне. Все удобства. Заходи и живи», - пишет в объявлении продавец.

Поселок у моря

Виноградное относительно недавно стало частью Мариуполя. Тем не менее этот поселок считался одним из элитных, ведь расположен он на берегу Азовского моря.

Теперь здесь очень шумно. Практически каждый день слышны обстрелы. Несколько раз поселок был обстрелян.

Однако, несмотря на это, близость к морю играет свою роль. Самый дешевый дом в поселке стоит 14 тыс. долларов. Площадь дома 80 кв. метров, газ и вода в доме, большой огород.

За 14,5 тыс. долларов можно купить дом с 4 комнатами и 19 сотками земли. Правда, сам дом далеко не современный.

Элитных домов на продажу в поселке на данный момент нет.

Восстановленный «Восточный»

После обстрела микрорайона «Восточный» прошло 2 года. За это время район не только восстановили, но облагородили. Однако, продать квартиру или дом в этом районе проблематично. Жилье здесь покупает молодежь из-за низкой цены и хорошей инфраструктуры.

Самая дешевая квартира в этом микрорайоне стоит 6,3 тыс. долларов. Это однокомнатная квартира на 10 этаже (продавец заверил, что этаж не крайний). В квартире даже имеется нормальный ремонт.

Самый дешевый дом на «Восточном» стоит 15 тыс. долларов. Площадь дома 70 кв. метров, окна – не заменены.

Самое дорогое жилье на «Восточном» это не дом, а четырехкомнатная квартира. Она стоит 27 тыс. долларов. «Возможна продажа с мебелью и техникой. Есть балкон и лоджия на 2 комнаты», - указал продавец.

По словам риэлторов, недвижимость во всех этих районах дешевле, чем в других районах города. Да и спрос на нее невелик.

Источник 0629.