Арестован боец, подозреваемый в расстреле людей на КПВВ

29.03.2017 19:38

Артёмовский горрайоный суд Бахмута избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бойца ВСУ, которого следствие подозревает в стрельбе по мирным жителям на КПВВ «Майорск» 14 декабря 2016 года.

В постановлении указывается, что подозреваемый служит в ВСУ по контракту на должности старшего стрелка 3-го парашютно-десантного взвода 4-ой парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного батальона. По данным следствия, 13 декабря прошлого года подозреваемый заступил на ночную службу на КПВВ «Майорск». А 14 декабря по собственной инициативе остался на пропускном пункте. Позже между военнослужащим и людьми в очереди на КПВВ возник конфликт в виде словесной перепалки, в ходе которого у подозреваемого возник умысел на причинение смерти двум и более лицам в очереди.

В решении суда отмечается, что злоумышленник, «реализуя свой преступный умысел, используя закреплённое за ним стрелковое оружие и находясь на поверхности бетонных блоков опорного пункта на расстоянии примерно 18 метров от граждан, которые стояли в очереди по направлению к Бахмуту, совершил не менее трёх выстрелов».

В результате стрельбы был убит житель Горловки, а дончанин ранен в плечо. Пострадал житель Енакиево (получил синяки и ссадины на спине).

Подозреваемый не признал вину, уверяя, что у него есть алиби (мол, в момент стрельбы он находился в месте постоянной дислокации военной части в пгт Гвардейское Днепропетровской области). Также он заявил, что не знает, каким образом на КПВВ оказалась пуля из его оружия.

Руководство военной части просило суд избрать меру пресечения для подозреваемого в качестве личного поручительства командиров батальона и роты части военнослужащего. Следствие, в свою очередь, заявило, что подозреваемый может скрыться или оказать давление на свидетелей.

По итогам заседания Артёмовский горрайонный суд поддержал предложение следствия и отправил подозреваемого на срок проведения досудебного расследования (2 месяца) под стражу, где военнослужащий будет находиться до 30 апреля.