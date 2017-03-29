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Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
Танковое подразделение боевиков "ДНР", которое было выдвинуто на переднюю линию фронта в районе Авдеевки и обстреливало промзону, было внезапно отведено с передовой. Об этом на собственной странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук.
Он сообщил, что в районе промзоны Авдеевки на одной из высот длительное время находилось танковое подразделение российско-террористической армии, которое систематически проводило обстрелы "старой Авдеевки".
При этом согласно распоряжению командования РФ указанное подразделение в составе семи рассредоточенных и замаскированных танков было внезапно отведено с линии фронта в тыл.
Тымчук также подчеркнул, что согласно ведущейся статистике за последнюю неделю интенсивность боевых ударов российской армии и групп террористов "ЛДНР" по украинским позициям и городам была несколько снижена.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Авдеевка, ДНР, ЛНР, АТО, танки, ВСУ
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