Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн

29.03.2017 20:59

В столице Приазовья начал работать электронный сервис, с помощью которого можно следить за движением общественного транспорта.

Теперь мариупольцы и гости города могут на сайте увидеть обозначенные на карте Мариуполя остановки общественного транспорта, его маршрут, расписание и заторы. Для быстрого поиска имеется возможность вводить названия остановок. Благодаря такому сайту каждый сможет выбрать наиболее удобный транспорт и маршрут, чтобы добраться к месту назначения.

В настоящее время электронный сервис работает в тестовом режиме, запустить его в полную мощность городская власть планирует летом.