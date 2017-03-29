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Мариупольцы смогут следить за общественным транспортом онлайн
29.03.2017 20:59
В столице Приазовья начал работать электронный сервис, с помощью которого можно следить за движением общественного транспорта.
Теперь мариупольцы и гости города могут на сайте увидеть обозначенные на карте Мариуполя остановки общественного транспорта, его маршрут, расписание и заторы. Для быстрого поиска имеется возможность вводить названия остановок. Благодаря такому сайту каждый сможет выбрать наиболее удобный транспорт и маршрут, чтобы добраться к месту назначения.
В настоящее время электронный сервис работает в тестовом режиме, запустить его в полную мощность городская власть планирует летом.
Теги: Донбасс, Мариуполь, онлайн, общественный транспорт
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