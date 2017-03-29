Оторванные конечности и погибшие: жители Донбасса подрывают сами себя

29.03.2017 13:45

На Донбассе продолжают калечить и убивать себя любители боеприпасов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, только за сегодняшнее утро в области зафиксировано уже три таких случая.

"Бахмут. Двое мужчин, 1988 года рождения и 1992 года рождения, с повреждениями доставлены в больницу. В состоянии алкогольного опьянения потянуло "на подвиги" – метание гранаты. Часов Яр. Местный житель, 1966 года рождения, на полигоне нашел снаряд. Попытался разобрать и боеприпас взорвался. "Любознательный" доставлен в больницу", – сообщил Аброськин.

Он также раскрыл подробности сегодняшнего взрыва в Мирнограде. Как оказалось, еще одна жертва инцидента уцелела. У женщины оторвана кисть правой руки и повреждена брюшная полость.

Источник segodnya.ua