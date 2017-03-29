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Оторванные конечности и погибшие: жители Донбасса подрывают сами себя
На Донбассе продолжают калечить и убивать себя любители боеприпасов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, только за сегодняшнее утро в области зафиксировано уже три таких случая.
"Бахмут. Двое мужчин, 1988 года рождения и 1992 года рождения, с повреждениями доставлены в больницу. В состоянии алкогольного опьянения потянуло "на подвиги" – метание гранаты. Часов Яр. Местный житель, 1966 года рождения, на полигоне нашел снаряд. Попытался разобрать и боеприпас взорвался. "Любознательный" доставлен в больницу", – сообщил Аброськин.
Он также раскрыл подробности сегодняшнего взрыва в Мирнограде. Как оказалось, еще одна жертва инцидента уцелела. У женщины оторвана кисть правой руки и повреждена брюшная полость.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, снаряды, подрыв, гранаты, Бахмут, Мирноград (Димитров)
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