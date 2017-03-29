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Песчаный пляж в Мариуполе разминируют к лету
29.03.2017 14:45
Часть пляжа в пос. Песчаный, которая была заминирована, будет доступна в этом году для жителей. Только что об этом сообщил Вадим Бойченко.
По его словам, военные сказали, что больше не будут занимать эту территорию.
Коммунальные службы должны навести порядок в течение апреля. Мэр сказал, что там нужна полноценная уборка, и поручил председателю Приморской райадминистрации заняться этим вопросом.
Напомним, с 2014 года часть Песчаного пляжа была занята украинскими военными. И два лета подряд 2015 и 2016г. на этой территории стояли таблички с надписью "Мины". Проход на территорию был запрещен, и отдыхали на этом пляже только чайки.
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, мэр, пляж, разминирование, АТО, ВСУ, Песчанка
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