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ТКГ согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками, - Олифер
Трехсторонняя контактная группа согласовала решение о прекращении с 1 апреля огня в связи с пасхальными праздниками. Об этом на своей странице в Facebook написала спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Накануне пасхальных праздников Трёхсторонняя контактная группа поприветствовала решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, к поминальным дням, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы", - написала она.
Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает "Интерфакс-Украина"
"Также участники Контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии размежевания на Донбассе с 1 апреля 2017 года. Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы", - сообщил Грызлов.
Кроме того, контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась ускорить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе с 1 апреля 2017 года, заявил Грызлов, передают "РИА Новости".
"Участники контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии размежевания на Донбассе с 1 апреля 2017 года", - заявил Грызлов.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, Пасха, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, КПВВ
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