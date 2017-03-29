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Украинские холодильники NORD теперь будут производить в Китае
Украинский завод NORD, работающий на территории Донецка, переместил производство на одну из мощнейших китайских производственных площадок, эвакуировав, таким образом, предприятие с оккупированных территорий.
С началом оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской области завод законсервировал свое производство и принялся искать новые возможности для возобновления работы, сообщает пресс-служба компании. "На протяжении уже более 50-лет NORD выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. Со времени консервации завода в 2014 году, в течение последних двух лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок было принято решение остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea", - говорится в сообщении.
Таким образом, завод возобновит производство на одной из крупнейших технологических площадок Китая. Руководство надеется, что это позволит запустить новые модели и повысить производительность.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Китай, холодильник, НОРД, ДНР, ЛНР
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