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Архив - Донецкая область

В Мариуполе идёт чиновников круговорот

29.03.2017 19:52
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В Мариуполе идёт чиновников круговорот

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе заседания по подведению итогов отопительного сезона и обсуждению планов развития районов Мариуполя на 2017 год сделал несколько сенсационных заявлений.
Глава райадминистрации Центрального района Дмитрий Мирошниченко, который не проработал на своей должности и полгода, согласно решению градоначальника, теперь возглавит новый Департамент энергетических предприятий, куда войдут три коммунальных предприятия.
Центральный район отныне будет возглавлять Владимир Петров, бывший до сего дня руководителем райадминистрации Приморского района. Несмотря на то, что Центральный район много больше Приморского, новое назначение пришлось Петрову не совсем по душе. «В районе нет крупных предприятий, поэтому все надежды на самих жителей и городские власти», - отметил Владимир Петров. Новый руководитель Центрального района точно знает, о чём говорит: несколько лет назад он уже трудился в райадминистрации Центрального района на должности заместителя председателя.
Но больше всего присутствующих на заседании удивила рокировка с Бабеком.
За плохое общение с абонентами городской голова уволил директора КПП «Мариупольтеплосеть» Геннадия Бабека, в наказание назначив его… главой райадминистрации Приморского района.
По мнению Бойченко, не оправдавший надежд начальник «Теплосети» должен побывать «на другой стороне и научиться общаться с людьми».



Теги: Донбасс, Мариуполь, теплосеть, назначение, чиновники
 
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