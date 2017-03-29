В Мариуполе игровые автоматы громить нельзя

29.03.2017 20:30

Несмотря на то, что в марте 2009 года Верховная Рада Украины запретила игорный бизнес в Украине, летом 2016 в Мариуполь вернулись игровые автоматы. Они вполне комфортно себя чувствовали, разместившись в неизвестно откуда взявшихся заведениях интернет-центр «В мережi», «Лото», «Государственная лотерея».

Яркие вывески появились на видных местах, во всех районах города. Внутри помещений - роскошный комфорт, приглушен свет, играет негромкая музыка и стоят мониторы. Однако многие мариупольцы с недоумением отмечают, что, распечатать, к примеру, документ с флешки или купить лотерейный билет в заведениях под этой вывеской невозможно.

Таким образом, стало ясно, что в столице Приазовья игорный бизнес «вышел из подполья». Правоохранители же, реагируя на обращения горожан по данному вопросу, вели себя достаточно странно, заявляя, что у них нет доказательств того, что в данных заведениях играют на деньги.

Вечером 26 марта неизвестные разгромили несколько заведений игровых автоматов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель «Силы людей» и бывший студент Национальной академии внутренних дел Украины Юрий Адамовский. «Восемь заведений игровых автоматов одновременно разгромили восемь групп по 20-30 человек. Никто не пострадал, кроме мониторов и процессоров с мебелью», - написал Адамовский.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что всего зафиксировано пять фактов разгрома - два в Кальмиусском районе, два - в Левобережном и один - в Центральном. По информации полиции, по всем фактам открыты уголовные производства - по ст. 194 УК Украины «Умышленное повреждение имущества» и по ст. 296 УК Украины «Хулиганство». При этом правоохранители отметили, что проводится проверка пакета правоустанавливающих документов на работу повреждённых заведений.

Вскоре ответственность за «разгромный рейд» взяла на себя Национальная дружина «Азов».

«В течение последних месяцев к нам обращаются люди с просьбой повлиять на ситуацию незаконных игорных заведений в городе Мариуполь. Мы неоднократно обращались к руководителям данных залов по закрытию их или легального оформления согласно законам Украины, но им безразличен закон. Мы считаем, что в прифронтовом городе в такое тяжёлое время для страны недопустимо нелегально зарабатывать деньги за счёт простых граждан и тем самым делать их зависимыми от азартных игр. Советуем всем собственникам пересмотреть свой взгляд на незаконный заработок и прекратить издеваться над страной», - заявила пресс-секретарь «Азова» Наталья Соловьёва. Члены Нацдружины отметили, что не считают свой поступок правонарушением, так как деятельность этих заведений незаконна. «Если я отобрал у наркомана наркотик и спустил его в унитаз, то какую ответственность я должен понести?» - спросил один из представителей «Азова».

Спустя три дня генерал полиции Вячеслав Аброськин в ходе пресс-конференции в Покровске дал комментарии по поводу происшедшего в Мариуполе.

«Все пять объектов, которые активисты ошибочно приняли за игорные залы, оказались Национальной лотереей, и у всех была лицензия. Моя позиция - местная полиция должна работать совместно с активистами. Активисты должны не ломать оборудование, а присутствовать вместе с полицией при документировании, содействовать полиции в недопущении открытия новых игорных клубов», - заявил глава полиции Донецкой области.

Анастасия МАКСИМОВА.