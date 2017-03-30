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Архив - Донецкая область

Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП

30.03.2017 07:20
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Авдеевка снова без света: повреждена ЛЭП

Сегодня вечером, 29 марта, произошла авария на линии электропередач «Макеевка 2″, из-за чего снова была обесточена Авдеевка

Как пишет Politeka, об єтом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Специалисты уже выехали на место для определения причин повреждения.

«Авдеевка снова без света. Сегодня, 29 марта, около 19.00 прифронтовой город остался без света. По предварительным данным произошло повреждение линии электропередач «Макеевка 2″, — говорится в сообщении.

Как писала Politeka, ранее стало известно, что крупнейшим предприятиям Луганской области грозит полное отключение от электричества. Об этом свидетельствует официальное сообщение Луганского энергетического объединения, которое принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину.



Теги: Донбасс, Авдеевка, свет, ЛЭП
 
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