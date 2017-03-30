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Балаклейский склад подсчитывает убытки: 70% боеприпасов уничтожено
Министр обороны Степан Полторак заявляет, что пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее Харьковской области уничтожил 70% боеприпасов. Об этом министр сообщил на брифинге, передают Українські Новини.
"Немного больше 30% осталось боеприпасов, при чем остались достаточно дефицитные для нас боеприпасы", - заявил он.
По его словам, детонация повлекла повреждение большинства боеприпасов на арсенале.
При этом Полторак подчеркнул, что пожар на складе в Балаклее не повлиял на обороноспособность украинской армии, так как на других складах достаточно вооружения и боеприпасов.
Он отметил, что за последние несколько лет со склада в Балаклее было вывезено около 50 тыс. тонн боеприпасов.
Также министр сообщил, что следствие еще не установило, что именно повлекло пожар - закладка взрывчатки или сброс ее с беспилотника.
Министр подчеркнул, что на надлежащую охрану складов боеприпасов необходимо около 5 млрд гривен.
Как сообщалось ранее, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов; тушение пожара было завершено утром 26 марта.
Напомним, военнослужащие ВСУ начали утилизацию боеприпасов. Накануне прошло пробное уничтожение снарядов.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Балаклея, убытки, боеприпасы
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