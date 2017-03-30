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Небо над Балаклеей открыли для гражданских судов. ВИДЕО
30.03.2017 13:05
"Украэрорух" разрешил полеты над Балаклеей. С прошлого четверга самолеты должны были обходить опасную 40-километровую зону вокруг горящего арсенала.
Пожар на складах потушили несколько дней назад. Накануне военные начали обследование технической территории артскладу. Тонны снарядов, найденных после разлета, подрывают на специальном полигоне.
Видео - ТСН.
Ранее группа "ИС" сообщала, что офицеры ЦВС помогают восстанавливать разрушения в Балаклее.
Теги: Донбасс, Балаклея, небо, открытие
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