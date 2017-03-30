Новая идея расселения военных: людей отправят жить на полигон

30.03.2017 19:45

Минобороны создает новую программу по обеспечению военных личным жильем

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Новую программу покажут президенту Петру Порошенко, рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечается, что программу украинские специалисты создавали совместно с партнерами из Великобритании.

По словам генерала, в настоящее время продолжается работа по созданию типовых комплексных военных городков.

«Таких комплексов мы в этом году планируем построить три: в Дачном Одесской области, Черкасском Днепропетровской области — непосредственно на полигоне, чтобы была возможность проводить обучение, а также на полигоне Широкий Лан, где строительство уже началось», — сообщил Полторак.

Также министр пообещал до конца этого года завершить ремонт общежития для размещения 400 военнослужащих в Одессе.