Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения

30.03.2017 09:05

Количество граждан, пересекающих линию разграничения через пункты пропуска (4 КПВВ на Донетчине и 1 КПП на Луганщине), выросло в марте в разы. Если в первой половине месяца ежесуточный пассажиропоток колебался от 20 до 25 тысяч человек, то потом подскочил до 35-40 тысяч. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что транспортный поток, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос у неофициальных внутренних границ Донбасса на 15-20%. За сухими цифрами - искалеченное здоровье тысяч людей и летальные исходы. Между тем, коррупция на пунктах пропуска цветёт буйным цветом, а обещанное облегчение пересечения линии разграничения остаётся фикцией.

Ад на пунктах пропуска

Председатель комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Людмила Денисова в ходе встречи с заместителем главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калгун спрогнозировала рост числа переселенцев из-за транспортной блокады Донбасса.

«Люди, которые работали на заводах, расположенных на оккупированных территориях, и платили налоги в бюджет Украины, могут потерять работу, а значит, будут лишены дохода. Так что ожидаем увеличения количества внутренне перемещённых лиц, которым будет необходимо новые рабочие места и государственная поддержка», - заявила она.

На блокаду наложились ужесточение проверок (в связи с эскалацией военных действий и опасностей терактов), а также издевательская идентификация переселенцев от «Ощадбанка» (подробно об этом кошмаре мы писали в предыдущем номере). В итоге пункты пропуска штурмуют так яростно, как вражеские позиции во время войны.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине и ранее заявляло, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения через все КПВВ Донетчины и КПП Луганщины, значительно превышает их пропускную способность. А теперь об этой проблеме впору криком кричать. Тем более, что с начала года уже с десяток человек умерли прямо на пунктах пропуска. Статистики о том, скольким людям нервотрёпка в очередях укоротила жизнь, мы никогда не узнаем. Но счёт, безусловно, на сотни, если не на тысячи...

А тут - ещё одна напасть, о которой сообщает ОО «Донбасс SOS». По данным общественников, в контрольных пунктах на линии разграничения «продолжается эпопея с произволом сотрудников фискальной службы». В «Донбасс SOS» уверяют, что фискалы не пропускают тентованные, грузопассажирские автомобили с личными вещами. Мол, даже если у людей всего одна сумка в машине такого типа, - проезд запрещают.

А вот ещё живые впечатления наших граждан, обнародованные «Донбасс SOS»: «Направление на Донецк, десять утра. Сказать что на нулевом украинском посту - пц... - это ничего не сказать. Выезжали в числе первых, поэтому дорогу в прямом смысле этого слова пришлось расчищать. Движения - ноль. Расталкивать автомобили, которые стоят в пять рядов и забили не только встречку, но и обочины, пришлось вручную. Потратили на то, чтобы проехать «нулевой», около часа. Блокпост «ДНР» прошли за 15 минут. Машин на Украину - тьма (на основном - под сотню, на нулевом - не меньше 200). Пеших - человек 500».

Из-за невозможности пересечь пункты пропуска до их закрытия, многие вынуждены оставаться ночевать - или «в полях», или в чужих городах и весях. В сообщении ГСЧС Украины в Луганской области отмечается, что ежедневно для оформления соцвыплат с неподконтрольных территорий Луганщины в Беловодск прибывает около 300 жителей. Чтобы те, кто не успевает вовремя пересечь линию разграничения, не оставались ночевать на улице, в посёлке 20 марта развернули мобильный пункт обогрева (переселенцы могут остаться на ночлег и выпить горячего чая, также в пункте установлен информационный стенд с графиком движения автотранспорта и телефонов экстренных служб).

«Доят» свои и чужие

Журналист-переселенец Никита Синицын (вынужденно покинул оккупированную Горловку) уверяет, что блокада неподконтрольных Украине районов Донецкой области внесла серьёзные коррективы в налаженный на неофициальной «границе» контрабандный бизнес. А потому стали больше обдирать обычный народ.

«Поскольку товарооборот оказался фактически перекрыт, зарабатывать теперь стало возможно только на людях, - пишет Никита. - Среди предоставляемых сегодня на КПВВ «Майорск», «Новотроицкое» и «Марьинка» «услуг» наиболее популярны две - проезд через очередь льготников, а также прохождение проверки документов без особого личного досмотра, и вообще, в «щадящем» режиме».

По данным журналиста, который провёл серьёзное исследование и опросил огромное количество людей, пересекающих линию разграничения, за попадание в льготную очередь на КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» берут около 300 гривен, а на КПВВ «Майорск» - 50 гривен с человека или 200 гривен с машины (если считать полную загрузку авто в четыре пассажира, не считая водителя).

«Проверка документов на КПВВ обычно проходит спокойно и без лишнего фанатизма, разве что последовал очередной приказ «об усилении бдительности» на блокпостах или просто «повезло» нарваться на дотошного проверяющего. В этих случаях проверка может затянуться и принести серьёзный дискомфорт. Но если человек не везёт с собой ничего запретного, неприятности ему не грозят. Поэтому данная услуга обычно востребована у меньшего числа людей, которым либо есть чего опасаться, либо они просто хотят перестраховаться, так как очень спешат, - отмечает Синицын. - Впрочем, для постоянных клиентов в лице всё тех же перевозчиков зачастую проверка без проблем входит в стоимость услуги на покупку льготной очереди (ведь это тоже комфорт для клиента), являясь таким себе «бонусом».

В то же время, на «таможне» самопровозглашённой «ДНР» платить за беспроблемную проверку приходится иной раз даже чаще, чем на КПВВ Украины. Правда, «таксой» тут могут стать даже несколько пачек сигарет, чая или кофе.

А вот расценки за услугу по покупке места в льготной очереди для авто у боевиков выросли - особенно после появления требований об идентификации лиц, получающих пенсию как внутренне перемещённые лица в «Ощадбанке».

«Не менее 500 гривен или 1000 российских рублей обойдётся покупка места в льготной очереди на таможне самопровозглашённой «ДНР» под Горловкой, - уверяет Никита. - Примерно столько же - на пути к КПВВ «Марьинка». Дешевле всего (300 гривен или 600 российских рублей и пара пачек сигарет) - на «таможне ДНР» под Еленовкой, рядом с КПВВ «Новотроицкое».

Также, по словам собеседников журналиста, на КППВ «Марьинка» среди перевозчиков ходят разговоры о существовании маршрута «мимо» всех украинских блокпостов. До «границы» с оккупированной частью Донетчины - в обход минных полей - могут провезти за 300 гривен. При этом на неподконтрольной территории уже будут ждать «военнослужащие ДНР», которые проведут уже мимо своих минных полей и «таможни» за те же 300 грн.

На прошлой неделе в церемонии передачи техпомощи

на КПВВ «Майорск» приняли участие зам. губернатора Донетчины

Игорь СТОКОЗ и глава регионального офиса УВКБ ООН Мамо МУЛУСЕУ.

Их нужно больше!

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал открыть на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях дополнительные пункты въезда и выезда.

«Особенно в Луганской области, где есть только один дорожный коридор (у н.п. Станица Луганская), и тот открыт только для пешеходов», - заявил Хуг. Он также отметил, что все КПВВ должны увеличить своё время работы (в идеале - перейти на круглосуточный режим). По словам заместителя главы миссии, жители Донбасса заслуживают безопасного и беспрепятственного доступа через линию столкновения.

«Учитывая присутствие вооружённых людей и военной техники, слишком узкие дорожные коридоры, тысячи гражданских лиц, находящиеся под открытым небом, неминуемо становятся заложниками этого конфликта», - подчеркнул Хуг.

Тем временем, УВКБ ООН выделило 3,5 млн гривен на техническое оснащение КПВВ в Донецкой области. В «Новотроицком» и «Майорске» установлены дополнительные модули с компьютерной техникой - для осуществления документального контроля сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Ожидается, что эти меры помогут увеличить пропускную способность пунктов пропуска на Востоке Украины и сократить время ожидания людей в очереди.

Проект помощи предусматривает размещение палаток с системой обогрева для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зонах ожидания возле пунктов пересечения.

Но это - точечное решение глобальной проблемы, в которую превратились пункты пропуска на охваченном войной Донбассе. Никто не оспаривает их необходимость. Но сделать их более удобными для пересечения (для чего нужно увеличить их количество и возможности), что позволит решить и коррупционный момент, безусловно, нужно.

Из-за огромного наплыва людей на Луганщине 20 марта

развернули пункт обогрева для жителей неподконтрольных территорий.

Важные телефоны

О коррупции или неправомерных действиях сотрудников на блокпостах и КПВВ сообщайте по следующим телефонам:

- фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками) - отдельная горячая линия сервиса «Пульс»: (044) 284-00-07;

- «горячая» линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах): (044) 527-63-63 (круглосуточно);

- телефон «горячей» линии СБУ: 0800 50 14 82;

- Национальная полиция 102;

- «горячая» линия «Донбасс SOS» 0800 309 110;

- СММ ОБСЕ (044) 392 08 00;

- правительственная «горячая» линия 1545.

Ольга НИКОЛАЕВА.