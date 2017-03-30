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Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита
30.03.2017 10:10
Сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в районе проведения АТО по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» — 60/170;
- КПВВ «Марьинка» — 200/180;
- КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;
- КПВВ «Гнутово» — 60/70.
Всего через КПВВ последовало 36400 человек и 5100 транспортных средств:
- «Майорское» — 9035 человек и 1025 транспортных средств;
- «Марьинка» — 9920 человек и 1525 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 7090 человек и 1315 транспортных средств;
- «Гнутово» — 5030 человек и 1330 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 5350 человек.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ
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