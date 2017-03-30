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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита

30.03.2017 10:10
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Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита

Сегодня утром в КПВВ на линии разграничения в районе проведения АТО по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» — 60/170;
  • КПВВ «Марьинка» — 200/180;
  • КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;
  • КПВВ «Гнутово» — 60/70.

Всего через КПВВ последовало 36400 человек и 5100 транспортных средств:

  • «Майорское» — 9035 человек и 1025 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 9920 человек и 1525 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 7090 человек и 1315 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 5030 человек и 1330 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 5350 человек.


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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