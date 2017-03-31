"Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса

31.03.2017 15:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что участники торговой блокады Донбасса помогли России отобрать украинские предприятия на оккупированной территории. Об этом он сказал во время встречи с региональными СМИ по поводу децентрализации, пишет 112.ua.

"Я не исключаю, что там (на блокаде — ред,) были патриоты, которые приехали думая о том, что они борются за Украину. А на самом деле они приехали передать привет русским и сказать, что мы здесь немного посидим, а вы воруйте. И так оно произошло. Сели на рельсы, а те украли", — заявил премьер сегодня, 31 марта.

Гройсман подчеркнул, что теперь Россия начала продавать продукцию с украденных украинских предприятий и получила еще один ресурс финансирования своих боевиков на временно оккупированной территории. Он также отметил, что всё это привело к потере 1% роста ВВП Украины.

"Они дали повод россиянам украсть эти предприятия и забрать 100 процентов продукции этих предприятий. А меня вопрос, — 100% угля, металла, которые сейчас Россия перепродает на рынках третьих стран, кому идут эти деньги, в бюджет? В российский. Это десятки миллиардов. И куда их Россия направляет? Не на поддержку своего войска? На поддержку!" — уверен Гройсман.