Блокпосты Донбасса: ситуация напряженная, особенно большие очереди на КПВВ "Марьинка"

31.03.2017 10:14

Сегодня, 31 марта, у всех контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине скопилось 600 авто. Половина из них — у КПВВ "Марьинка".

По данным Государственной пограничной службы Украины, у КПВВ "Марьинка" сегодня с утра зафиксировано 150 авто на въезд с неподконтрольной территории и 150 — в обратную сторону; у КПВВ "Майорск" зафиксировано 80 авто на въезд с неподконтрольной территории и 120 — в обратную сторону; у КПВВ "Гнутово" зафиксировано 60 авто на въезд с неподконтрольной территории и 20 — в обратную сторону. Меньше всего авто зафиксировано у КПВВ "Новотроицкое" — как и сутками ранее там стоит всего 20 авто на въезд с неподконтрольной территории и ни одной машины — в обратную сторону.

За минувшие сутки, 30 марта, через донбасские КПВВ проследовали 32,5 тыс. человек и 4,5 тыс. авто (сутками ранее — 36,4 тыс. человек и 5,1 тыс. авто):

через КПВВ "Майорск" – 7700 чел. и 925 транспортных средств;

через КПВВ "Марьинка" –8660 чел. и 1380 транспортных средств;

через КПВВ "Новотроицкое" – 6965 чел. и 1265 транспортных средств;

через КПВВ "Гнутово" – 4595 чел. и 960 транспортных средств;

через КПП "Станица Луганская" – 4610 чел.