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Боевикам "ДНР" стали задерживать зарплату - в "армии республики" распространяются панические слухи
В ряде частей "1-го АК ДНР" (в частности, в подразделениях "3-й омсбр" и "5-й омсбр") отмечаются задержки в выдаче денежного обеспечения, что вызывает крайне негативный резонанс в среде личного состава оккупантов.
По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, "ситуация для российско-террористических войск не исключительная, однако в данном случае усугубляется слухами, циркулирующими среди боевиков, о направлении их денежного обеспечения на поддержание работоспособности и выплату зарплат сотрудникам „национализированных“ предприятий".
"Боевики возмущены тем, что руководство „ДНР“ считает обеспечение гражданских работников в тылу более важным, чем обеспечение „военнослужащих“ в воюющих подразделениях", — говорится в сообщении.
Фото: forexaw.com/
Теги: Донбасс, война, зарплата, рабочий, боевики, заводы
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