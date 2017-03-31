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Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе

31.03.2017 14:55
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Часть уголовники - Ходаковский подтвердил криминальное прошлое "защитников русского мира" на Донбассе

Полевой командир боевиков ДНР Александр Ходаковский признался, что примерно 30% численности "народного ополчения" составляли люди с криминальным прошлым. Об этом Ходаковский заявил в эфире российского интернет-медиа "Народ-ТВ", передает "Четвертая власть".

"Настя, ты ведь сама знаешь, кто туда шел. 30% людей сидевших, уголовников, которые в принципе не носят в себе такого сознания, как штатные военнослужащие, - сказал Ходаковский ведущей, объясняя, почему его соратники вынуждены иногда сажать друг друга в подвалы.

Кроме того, полевой командир подтвердил, что сепаратисты набирали в свои ряды узников исправительных колоний, которых затем отпускали на волю в знак благодарности за службу.

"Есть положительные прецеденты когда судебная система выносит решения о снятии судимости с тех людей, которые искупили кровью свои преступления и не отбыли до конца срок, уйдя в ополчение. Такие прецеденты есть", - рассказал Ходаковский.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, уголовник, боевики, гражданские, Ходаковский
 
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