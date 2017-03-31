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Архив - Донецкая область

Донбасский фронт: военные дали тревожный прогноз о наступлении боевиков

31.03.2017 07:42
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Донбасский фронт: военные дали тревожный прогноз о наступлении боевиков

Россия столь коварный враг, что может специально начать атаку на Донбассе в пасхальные праздники. Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал заместитель командира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили.

"Я скажу, что для людей, которые сейчас воюют против нас – для них ничего святого нет. Если они из такого преступника как Моторола делают сейчас чуть ли не икону, то, как можно подумать, что у них есть что-то святое и они решат прекратить войну на время праздника. А против такого врага как Россия и нужно ожидать, что они будут действовать именно в этот день", — сказал Кеделашвили.

Напомним,  участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по итогам встречи в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима "тишины" на востоке Украины уже с 1 апреля.


Фото: https://joinfo.ua/

Теги: Донбасс, война, Пасха, боевики, наступление
 
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