Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев

31.03.2017 16:46

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что блокада Донбасса, а также действия членов незаконной организации "ДНР" негативно повлияли на программу по строительству жилья для переселенцев, пишет times.dn.ua.

По его словам, средства, поступающие с неподконтрольной территории в бюджет Украины, хотели задействовать в строительстве жилья. Об этом он заявил на форуме ОБСЕ в Мариуполе.



"К сожалению, хоть мы и подготовили программу строительства... Определено пять городов: Мариуполь, Краматорск, Славянск, Покровск и Бахмут. И тут (в Мариуполе, - ред.) присматривались к недостроенному жилому кварталу. Но на это строительство должны были пойти деньги, которые зачисляются из Донецка, Енакиево... "Благодаря" блокаде, а затем "национализации", фактически "прихватизации" Россией заводов, средства с той стороны не перевели. Поэтому пока ищем финансовые ресурсы", - рассказал Жебривский.