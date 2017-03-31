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Как связаны блокада Донбасса и строительство жилья для переселенцев
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что блокада Донбасса, а также действия членов незаконной организации "ДНР" негативно повлияли на программу по строительству жилья для переселенцев, пишет times.dn.ua.
По его словам, средства, поступающие с неподконтрольной территории в бюджет Украины, хотели задействовать в строительстве жилья. Об этом он заявил на форуме ОБСЕ в Мариуполе.
"К сожалению, хоть мы и подготовили программу строительства... Определено пять городов: Мариуполь, Краматорск, Славянск, Покровск и Бахмут. И тут (в Мариуполе, - ред.) присматривались к недостроенному жилому кварталу. Но на это строительство должны были пойти деньги, которые зачисляются из Донецка, Енакиево... "Благодаря" блокаде, а затем "национализации", фактически "прихватизации" Россией заводов, средства с той стороны не перевели. Поэтому пока ищем финансовые ресурсы", - рассказал Жебривский.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, строительство, жилье, блокада, Жебривский, переселенцы
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