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Архив - Донецкая область

На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь

31.03.2017 10:28
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На оккупированный Донбасс доставили гуманитарную помощь

За минувшие сутки, 30 марта, через КПВВ «Новотроицкое» в сторону самопровозглашенной «ДНР» проследовали пять автомобилей с гуманитарным грузом.

 Как сообщает Госпогранслужба, на неподконтрольную территорию перевозили 22,4 тонны медицинского оборудования, медикаментов и продуктов от Представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, благотворительной организации «Человек в беде» и гуманитарной организаци «Синодального отделения благотворительности и социального служения УПЦ».


Фото: dpsu.gov.ua

Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ
 
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