- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
- Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ13:09
- С 1 апреля увеличатся доплаты военным, служащим в зоне АТО12:59
- Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер12:48
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт12:33
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер
Оккупационные "власти" ОРДО подготовили "законодательную" базу для внедрения практики выплаты заработной платы трудящимся "товарами, продукцией или предоставлением услуг", пишет "Остров".
Как сообщает "официальный" сайт так называемой "ДНР", "действующее трудовое законодательство ДНР предусматривает возможность выплаты заработной платы в натуральной форме".
При этом марта "нарсовет" утвердил перечень товаров, не разрешенных для выплаты заработной платы натурой.
"Заработная плата не может выплачиваться товарами (продукцией, предоставлением услуг), которые являются социально значимыми или опасными для жизни и здоровья работника и населения Республики. Перечень включает продукцию стратегического значения, взрывоопасные и ядовитые вещества, наркотические средства, товары медицинской промышленности, все виды алкогольной продукции, непродовольственные товары народного потребления, продовольственные товары народного потребления промышленной переработки и другие", - говорится в сообщении.
Фото: fakty.ictv.ua
Теги: Донбасс, услуги, товары для авто, ДНР, оплата
- "Полная изоляция оккупированного Донбасса значительно приблизит сроки его освобождения" - Турчинов
- СБУ накрыла фиктивные фирмы, через которые транспортировали контрабанду в "ДНР" и "ЛНР"
- Выгодно ли жителям оккупированного Донбасса ездить на "большую землю" за товарами (ВИДЕО)
- Контрабанда в зоне АТО выгодна одной и другой стороне и "крышуется" на очень высоком уровне - Тымчук
- Год только начался, а у силовиков уже серьезный "улов"
- Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
- Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ13:09
- С 1 апреля увеличатся доплаты военным, служащим в зоне АТО12:59
- Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер12:48
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт12:33
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Вблизи Новоазовска боевики ранили подростка11:57
- Российские кураторы остались недовольны кадровой работой в "армии ДНР"11:49
- В оккупированном Донецке горел ботанический сад13:47
- "Власти ДНР" обвинили ВСУ в повреждениях домов и газопровода в Ясиноватой13:34
- Россия и выборы в США: экс-советник Трампа согласен дать показания против РФ в обмен на иммунитет от уголовного преследования13:23
- Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ13:09
- С 1 апреля увеличатся доплаты военным, служащим в зоне АТО12:59
- Назад в 90-е - в "ДНР" официально возвращается бартер12:48
- Кремль может пойти на повышение субьектности "Лугандонии" и усиление провокаций против Украины - эксперт12:33
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"12:23
- В Кременчуге научились добывать газ из водорослей12:15
- В Донецке "уставших ополченцев" сменили свежие силы и новая военная техника12:06
- Ученые назвали топ-3 самых вредных алкогольных напитков21:15
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- Ветеран АТО пояснив, що може досягти Україна в разі силового звільнення Донбасу