"Ополченцы" и "ихтамнеты" не собираются соблюдать объявленной перемирие на Донбассе - Тымчук

31.03.2017 09:49

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", развитие ситуации в зоне АТО на Донбассе на утро 31 марта не позволяет констатировать какую-либо подготовку российско-террористических войск к перемирию, объявленному по итогам переговоров в Минске с 1 апреля.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук в facebook.

"Оккупанты продолжают демонстрировать активность практически на всех участках фронта, продолжая активные обстрелы, проводя на ряде направлений перегруппировку своих войск (район Докучаевска, западная часть Донецка, район Ясиноватой, Светлодарской дуги, Стахановская группировка), на ряде участков продолжая усиление живой силой и дополнительными огневыми средствами своих подразделений (Мариупольское (приморское) направление, район Горловки).

В ходе обстрелов противник по прежнему активно использует, помимо прочих средств поражения, и "запрещенные" Минскими соглашениями 122-мм и 152-мм артиллерию (район Водяного и Гнутово, севернее трассы Мариуполь – Тельманово, Авдеевка, Луганское, район юго-восточнее Новосёловки, Троицкого и Громовой горы, район восточнее Попасной), 120-мм миномёты, тяжелую бронетехнику (танки). Массово и активно практически по всей линии разграничения сторон оккупанты используют 82-мм миномёты, ручные и станковые гранатомёты, ЗУ-23-2, ПТРК, крупнокалиберные пулемёты.

Также со стороны противника продолжает фиксироваться тенденция (наблюдаемая на протяжении последних недель) относительно более широкого использования бронетехники, включая танки. Так, практически по всему приморскому направлению (Широкино, Водяное, Гнутово, Павлополь) оперируют одиночные БМП-2 оккупантов, иногда в паре с БТР, пара танков боевиков "крутили карусель" юго-восточнее Водяного (огонь вели ОФ-снарядами). Бронегруппа оккупантов (танки и БМП), ранее оперировавшая с Каштанового по Авдеевке, переместилась севернее, в сторону Горловки, где за последние сутки не менее 2-х раз из танкового вооружения обстреливала позиции сил АТО. Авдеевка и окрестности (промзона, Алмазы, ДФС, старый город) – маневрирование и обстрелы из штатного вооружения БМП-2. Район Светлодарской дуги – использование противником "в комплексе" бронетехники и миномётов.

В органах военного управления "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" на данный момент не фиксируются распоряжения или указания о проведении каких-либо мероприятий по подготовке к прекращению огня со стороны оккупационных войск с 1 апреля, не смотря на политические заявления "официальных представителей" "ЛДНР", - пишет Тымчук.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 марта, российско-оккупационные войска произвели почти 70 обстрелов. В рядах ВСУ зафиксированы большие потери.