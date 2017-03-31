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Отрезать Донбасс рискованно для Киева - посол Великобритании в Украине
Разрыв экономических отношений с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может быть рискованным для Украины, для чего нужно учитывать дальнейшее влияние Российской Федерации. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью "Фокусу".
"Отрезать Донбасс рискованно для Украины. Вы должны ответить себе на вопрос: поможет ли разрыв отношений с Донбассом прекращению конфликта. Путин менее заинтересован в самой территории ОРДЛО, он хочет использовать Донбасс как инструмент влияния на Киев, чтобы мешать Украине двигаться вперед и становиться европейской демократической успешной страной. Если вы отрежете Донбасс, какие другие рычаги Путин может использовать для воздействия на вашу страну; чем вы еще рискуете – вы должны тоже об этом думать", - сказала она.
Посол отметила, что захват украинских предприятий в ОРДЛО нарушает Минские договоренности и способствует интеграции этих территорий в Россию.
"Мы должны четко указывать, что Москва не выполняет минские соглашения. Но важно и то, как Киев сам строит отношения с неподконтрольными территориями, чтобы убедиться, что они не уходят еще дальше в российскую орбиту. Там есть люди, которые четко работают и воюют против киевской власти. Но есть и люди, которых вовлекли в этот конфликт. Вы должны показывать, что люди в Донбассе остаются частью Украины", - отметила она.
Напомним, что незаконные организации "ДНР/ЛНР" с 1 марта ввели внешнее управление на всех предприятиях в ОРДЛО в ответ на транспортную блокаду. Под контролем боевиков, в частности, оказались все угледобывающие и металлургические предприятия, от которых напрямую зависит работа заводов и комбинатов на территории Донбасса и соседних областей.
Фото: https://focus.ua/
Теги: Украина, Донбасс, разработка, связь, ДНР, ЛНР
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