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Переселенцы: сколько трудоустроилось на новом месте и кто вынужден вернуться в "республики"
Согласно предварительным результатам нового исследования Всемирного банка «Украина: Исследование социально-экономического влияния перемещения граждан и возвращения участников АТО» (в ходе исследования, проведенного в этом году, было опрошено две тысячи переселенцев и столько же жителей принимающих общин), 75% ВПЛ покинули свои дома в 2014 году впервые в жизни. При этом подавляющее большинство из них руководствовалась, прежде всего, соображениями безопасности.
Ранее половина переселенцев никогда не посещала места предыдущего проживания после переезда. 25% ВПЛ посещают близких, оставшихся на неподконтрольных территориях, до четырех раз в год.
«Мы выяснили, что главными мотивами для переселения стали, прежде всего, проблемы безопасности и преследований, политические предпочтения, наличие родных или друзей в регионах, куда люди переселялись и возможность трудоустройства за рубежом. О том, что переселение рассматривается как постоянная ситуация, преимущественно, говорит молодежь. Что касается возвращения домой или посещения прежнего места жительства, то возникают ограничения, обусловленные ситуацией с безопасностью «, — рассказала руководитель проекта по развитию мира и восстановления Всемирного банка Холли Беннер.
О намерениях вернуться домой заявили 42% опрошенных ВПЛ. 34% не хотят возвращаться. Еще 26% считают, что им придется вернуться против своей воли — из-за отсутствия работы, высокой арендной платы за жилье и по другим причинам.
68% опрошенных ВПЛ считают, что финансовое состояние их семьи ухудшилось после переселения. Примечательно, что среди опрошенных жителей принимающих общин доля тех, кто также говорит об ухудшении экономической ситуации в течение последнего года, еще выше и составляет 75%.
В исследовании отмечается, что 54% ВПЛ имеют стабильную работу, 28% — заняты частично. 35% всех опрошенных переселенцев сообщили, что остаются работать там, где и работали до переезда. Еще 20% потеряли работу после переселения. Только 5% нашли новую работу.
Самой большой проблемой переселенцы называют высокую арендную плату за жилье (46%) и дискриминацию со стороны домовладельцев по географическому признаку (19%).
«Очень большой процент людей настроены пессимистично. Это требует от нас дополнительных действий. 44% граждан в принимающих общинах ожидают ухудшения своей жизни. Такая ситуация — огромный вызов для власти. Данных много, они достаточно красноречивы, нам нужно их тщательно проанализировать и, возможно, внести изменения в планы в своей работе», — заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, война, жилье, трудоустройство, возвращение, переселенцы
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