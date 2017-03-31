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Прифронтовая Авдеевка: до сих пор не удалось восстановить электроснабжение, в городе проблемы с водой
В Авдеевке по состоянию на 7:30 31 марта отсутствует электроснабжение. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".
"Город продолжает страдать от вражеских обстрелов и фактически, как не раз в неделю, то раз в две недели пропадает электроэнергия, вода и много других вещей. На 7:30 сегодня Авдеевка без электроэнергии", - заявил Жебривский.
"Я очень надеюсь, что сегодня мы включим (электроэнергию, - ред.). Вода до второго этажа поступает самотеком. Если будет задержка с поставками электроэнергии, то придется еще подключать генератор, чтобы можно было качнуть воду и поставить людям воду раз в сутки", - отметил глава ВГА.
Относительно ситуации с теплоснабжение в Авдеевке Павел Жебривский сказал:
"Тепло мы пока не отключили. Сегодня у нас было 6 градусов утром. Тепло есть благодаря Авдеевском коксохима".
Также Павел Жебривский сообщил, что в ближайшие два часа планируется начать ремонт линий электропередач:
"Сегодня в принципе, согласовано режим тишины. Думаю, ближайшие два часа наши ремонтники выйдут. Это не долго (ремонт, - ред.), самое главное, чтобы был режим тишины".
Также глава ВГА отметил, что, несмотря на согласование режима тишины, обстрелы со стороны боевиков продолжаются.
Относительно работы по восстановлению жилых домов Павел Жебривский отметил:
"Мы восстанавливаем жилье и 16 домов, я думаю, где-то до 15 мая мы восстановим и сдадим в эксплуатацию".
Также Павел Жебривский добавил, что с начала года на территории Донецкой области в результате активных боевых действий погиб 21 мирный житель.
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, водоснабжение, Жебривский
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